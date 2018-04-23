Женская сборная команда Ивановской области по боксу одержала победу на турнире в Ярославле

Традиционный турнир по боксу среди девушек и женщин «Весенний Ринг» прошел в Ярославле 21 апреля. Ивановскую область представляла команда, в состав которой вошли спортсменки из Иваново, Кинешмы и Кохмы.

По словам главного тренера ивановской женской сборной по боксу, мастера спорта России Алисы Климиной в Ярославле выступила сильная команда. «В составе команды выступили победительницы Первенства ЦФО, участницы всероссийских соревнований». По итогам турнира представители Ивановской области одержали четыре победы и завоевали кубок «Весеннего ринга».

В весовой категории до 64 килограммов двукратная победительница Первенства ЦФО по боксу Юлия Чернобородова одолела ярославскую спортсменку Ксению Дешеулину. Другая представительница ивановской школы бокса Кристина Никольская в весовой категории до 35 килограммов победила Диану Махамец. Еще две победы сборной команде Ивановской области в рамках матчевой встречи принесли Лия Патлая, в весовой категории до 38 килограммов одолевшая Викторию Князеву, и Яна Ожигина, которая стала сильнейшей в весе до 69 килограммов.