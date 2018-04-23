В казанском зоопарке у обезьян саймири родился детеныш

Публикация от Казанский зооботанический сад (@kazanzoo1806) 23 Апр 2018 в 1:14 PDT В казанском зоопарке пополнение: у обезьян саймири родился детеныш.

«Молодая мамочка относится к малышу очень ответственно — не отпускает детеныша ни на секунду», — рассказали в казанском зоопарке.

Саймири (их еще называют беличьими обезьянами) живут в тропических лесах от Коста-Рики до Парагвая. Для того, чтобы согреться, они обматывают вокруг шеи хвост или обнимают друг друга.

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