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В казанском зоопарке у обезьян саймири родился детеныш
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В казанском зоопарке у обезьян саймири родился детеныш 

Казанский Портал 1 час назад
Публикация от Казанский зооботанический сад (@kazanzoo1806) 23 Апр 2018 в 1:14 PDT В казанском зоопарке пополнение: у обезьян саймири родился детеныш.
«Молодая мамочка относится к малышу очень ответственно — не отпускает детеныша ни на секунду», — рассказали в казанском зоопарке.
Саймири (их еще называют беличьими обезьянами) живут в тропических лесах от Коста-Рики до Парагвая. Для того, чтобы согреться, они обматывают вокруг шеи хвост или обнимают друг друга.
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