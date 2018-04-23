Дополнительный маршрут шаттлов запустят в дни ЧМ-2018 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Дополнительный маршрут автобусов-шаттлов будет запущен в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге. Он пройдет от зоны на парковок на набережных реки Ждановки и Малой Невки до городка гостеприимства Международной федерации футбола (ФИФА), рассказал заместитель генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по перевозкам Олег Мощонский.

"От места парковок для клиентских групп на Ждановской и на Песочной набережных, а также на Спортивной улице шаттлы будут следовать непосредственно в городок гостеприимства ФИФА, к «Сибур-Арене». Они будут ходить по мере наполняемости, с интервалом пять — семь минут, в первые часы работы и с сокращением интервалов непосредственно перед матчем, в зависимости о того как на эти парковки будут прибывать клиентские группы" — сообщил Мощонский журналистам.

Он отметил, что остальные маршруты шаттлов будут работать в том же режиме, что во время проведения Кубка Конфедераций 2017 года. «Как и в том году, работа начинается за три часа до матча, возим болельщиков три часа после окончания матча, а шаттл от аэропорта Пулково работает 24 часа», — пояснил Мощонский.

Также в дни матчей чемпионата мира будет уменьшен интервал движения трамвайных маршрутов, которыми смогут воспользоваться болельщики, чтобы добраться до стадиона. «Трамваи будут ходить по трем маршрутам. Первый маршрут — номер 19 будет идти от Яхтенной улицы до метро „Старая Деревня“, маршруты 48а и 48 будут идти от Яхтенной улицы до метро „Черная речка“. Трамваи будут ходить перед матчем за три часа с интервалом три — пять минут и после матча с интервалом от двух до трех минут в течение полутора — двух часов», — рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

После этого маршруты будут ходить вплоть до окончания работы с обычными интервалами.

Остряков подчеркнул, что для обеспечения работы трамвайной сети во время чемпионата мира был закуплен 21 трамвай. Все трамваи, которые будут задействованы на упомянутых маршрутах, низкопольные, с возможностью выхода в интернет при помощи Wi-Fi.