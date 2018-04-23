Около 30 команд из школ Домодедова приняли участие в военной спартакиаде

На территории стадиона «Авангард» в подмосковном Домодедове прошла спартакиада допризывной молодежи, в соревнованиях состязались представители 27 команд из городских общеобразовательных учреждений, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

К участникам с приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Домодедова Юлия Терещенко. Она пожелала участникам спартакиады новых спортивных достижений и свершений. Слова поддержки и напутствия прозвучали от главного инспектора Московского областного военного комиссариата генерал-полковника Ивана Морозова , который пожелал ребятам максимально показать свои способности по всем видам, которые представлены на соревнованиях, а также большой самоотдачи и яркой борьбы.

«В программу спартакиады вошли следующие виды спорта: лично-командные виды: стрельба из пневматической винтовки; метание гранаты; бег — 100 метров; бег на 3 000 метров; прыжки в длину с места; подтягивание на перекладине; поднимание туловища из положения лежа на спине. Командные: строевая подготовка; разборка-сборка АК-74», — говорится в сообщении.

Ребята достойно прошли все испытания.