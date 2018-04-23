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Около 30 команд из школ Домодедова приняли участие в военной спартакиаде
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Около 30 команд из школ Домодедова приняли участие в военной спартакиаде 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории стадиона «Авангард» в подмосковном Домодедове прошла спартакиада допризывной молодежи, в соревнованиях состязались представители 27 команд из городских общеобразовательных учреждений, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
К участникам с приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Домодедова Юлия Терещенко. Она пожелала участникам спартакиады новых спортивных достижений и свершений. Слова поддержки и напутствия прозвучали от главного инспектора Московского областного военного комиссариата генерал-полковника Ивана Морозова, который пожелал ребятам максимально показать свои способности по всем видам, которые представлены на соревнованиях, а также большой самоотдачи и яркой борьбы.
«В программу спартакиады вошли следующие виды спорта: лично-командные виды: стрельба из пневматической винтовки; метание гранаты; бег — 100 метров; бег на 3 000 метров; прыжки в длину с места; подтягивание на перекладине; поднимание туловища из положения лежа на спине. Командные: строевая подготовка; разборка-сборка АК-74», — говорится в сообщении.
Ребята достойно прошли все испытания.
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