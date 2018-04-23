В Самаре стартовал детский футбольный турнир, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга

За все время существования соревнований, начиная с 2002 года, в играх приняли участие более 4 500 юных спортсменов из более чем 20 областей России.

В этом году в соревнованиях принимают участие 350 детей и 12 команд. В областную столицу съехались как представители футбольных клубов Самары и Тольятти, других городов Самарской области, атак и спортсмены Оренбургской и Свердловской областей, Республики Башкортостан.

Основными задачами спортивного мероприятия являются патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей и подростков, увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел , отдавших свои жизни во имя сохранения мира и спокойствия в нашем обществе, пропаганда здорового образа жизни. Так, юные футболисты во время соревнований оттачивают мастерство, приобретают важный опыт спортивных состязаний и получают уроки общения.

По сложившейся традиции команды-победительницы будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Лучших игроков турнира в различных номинациях отметят отдельными наградами и призами. Все участники получат печатную и сувенирную продукцию с символикой соревнований.

Юных спортсменов ждет и культурная программа. Они ознакомятся с достопримечательностями Самары, а также увидят новый стадион «Самара — Арена» и примут участие в тестовом матче.