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В Ижевске осудили мужчину, который вытолкнул из окна общежития 19-летнюю студентку
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В Ижевске осудили мужчину, который вытолкнул из окна общежития 19-летнюю студентку 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили мужчину, который вытолкнул из окна общежития 19-летнюю студентку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, он проведет пять лет в колонии строгого режима.
Как установлено следствием и судом, ранее неоднократно судимый 35-летний горожанин накануне случившегося выпил. Вечером он встретил на улице 19-летнюю студентку колледжа, познакомился с девушкой и пригласил в общежитие, где продолжил выпивать.
Затем между ними произошла ссора, мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры на третьем этаже. Студентка получила тяжелые травмы. После того, как очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшую госпитализировали и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи осталась жива.
«Несмотря на то, что осужденный отрицал свою вину, она была полностью доказана собранными следствием доказательствами», — говорится в сообщении.
ИА «Сусанин»: последние новости
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