В Ижевске осудили мужчину, который вытолкнул из окна общежития 19-летнюю студентку

Как установлено следствием и судом, ранее неоднократно судимый 35-летний горожанин накануне случившегося выпил. Вечером он встретил на улице 19-летнюю студентку колледжа, познакомился с девушкой и пригласил в общежитие, где продолжил выпивать.

Затем между ними произошла ссора, мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры на третьем этаже. Студентка получила тяжелые травмы. После того, как очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшую госпитализировали и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи осталась жива.

«Несмотря на то, что осужденный отрицал свою вину, она была полностью доказана собранными следствием доказательствами», — говорится в сообщении.