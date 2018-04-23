Около двух тонн мусора собрали участники квеста «Чистые игры»

Около двух тонн мусора собрали участники квеста «Чистые игры»Квест «Чистые игры» в столице Дагестана успешно завершился 22 апреля.

На территории пляжа боролись за чистоту 16 команд по 4 участника в каждой. Им было дано полтора часа на уборку территории, по истечении времени было собрано 305 мешков, вес которых составляет приблизительно 2 тонны.

Команде победителей вручили дипломы, сертификаты и памятные призы.

На мероприятии присутствовали: заместитель председателя Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи города Рустам Гамидов, директор молодёжного центра Махачкалы Самир Магомедов и директор школы водных видов спорта «Каспий» Мухтар Омаров.

Напомним инициаторами данного квеста являются: министерство по делам молодёжи Республики Дагестан совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодёжи города Махачкалы, министерством природных ресурсов и экологии РД, Администрацией Советского района Махачкалы и Городским молодёжным центром при поддержке Фонда президентских грантов.

Команда победителей «Каспий»