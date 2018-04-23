«Барселона» намерена продлить контракт с Муниром

Каталонская «Барселона» намерена продлить контракт со своим форвардом Муниром Эль-Хаддади , который текущий сезон на правах аренды проводит в «Алавесе».

Как информирует sport.es, «сине-гранатовые» хотели бы избежать потери 22-летнего нападающего, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2019-го года, без получения за него денежной компенсации. Поэтому каталонский гранд рассчитывает подписать с игроком новое соглашение, чтобы в последующем выгодно его продать.

В нынешнем сезоне Мунир забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за «Алавес».