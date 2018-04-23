Симеоне: «Могу использовать трех центральных защитников в игре с „Арсеналом“

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о возможном тактическом ходе на полуфинальную игру Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

"Выбор состава на игру в Лондоне зависит от того, что будет у меня на уме и на сердце в среду. Я могу использовать трех центральных защитников, почему нет?

Команда подходит к матчу в хорошем состоянии. Мы внесли важные изменения и игроки их приняли. Я проводил ротацию, чтобы они были свежими. Ожидаю, что в четверг все будут в хорошей форме", — цитирует Симеоне Daily Mail.