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Симеоне: «Могу использовать трех центральных защитников в игре с „Арсеналом“
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Симеоне: «Могу использовать трех центральных защитников в игре с „Арсеналом“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о возможном тактическом ходе на полуфинальную игру Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
"Выбор состава на игру в Лондоне зависит от того, что будет у меня на уме и на сердце в среду. Я могу использовать трех центральных защитников, почему нет?
Команда подходит к матчу в хорошем состоянии. Мы внесли важные изменения и игроки их приняли. Я проводил ротацию, чтобы они были свежими. Ожидаю, что в четверг все будут в хорошей форме", — цитирует Симеоне Daily Mail.
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