Муслин: «Если Михайлович возглавит „Зенит“, то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу»

Известный сербский тренер Славолюб Муслин прокомментировал слухи, которые приписывают интерес питерского "Зенита" к своему соотечественнику и коллеге Синише Михайловичу.

"Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он — серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе — в «Милане». Михайлович — лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду.

Думаю, что он — ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он — профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он — опытный тренер", — цитирует 64-летнего специалиста Чемпионат.