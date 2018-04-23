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Муслин: «Если Михайлович возглавит „Зенит“, то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу»
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Муслин: «Если Михайлович возглавит „Зенит“, то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный сербский тренер Славолюб Муслин прокомментировал слухи, которые приписывают интерес питерского "Зенита" к своему соотечественнику и коллеге Синише Михайловичу.
"Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он — серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе — в «Милане». Михайлович — лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду.
Думаю, что он — ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто. Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он — профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он — опытный тренер", — цитирует 64-летнего специалиста Чемпионат.
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