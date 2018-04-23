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Муслин: Назначение Михайловича может пойти на пользу «Зениту»
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Муслин: Назначение Михайловича может пойти на пользу «Зениту» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Экс-главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин поделился своим мнением о возможном назначении Синиши Михайловича на пост главного тренера «Зенита».
«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе — в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто.
Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», — сказал Муслин «Чемпионату».
По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» начал переговоры с Михайловичем.
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