Муслин: Назначение Михайловича может пойти на пользу «Зениту»

Экс-главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин поделился своим мнением о возможном назначении Синиши Михайловича на пост главного тренера «Зенита»

«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в «Зенит». Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе — в «Милане». Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в «Интере». Так что его работа в «Зените» может быть похожа на работу Роберто.

Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у «Зенита» есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит «Зенит», то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», — сказал Муслин «Чемпионату».

По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» начал переговоры с Михайловичем.