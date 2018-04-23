Парлор: «Бенитес — неплохой вариант для „Арсенала“

Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет на посту главного тренера команды.

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