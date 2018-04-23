Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Рэй Парлор считает, что главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес является отличной заменой Арсену Венгеру, который после завершения нынешнего сезона покинет стан «канониров».
— Работа Бенитеса в «Ньюкасле» поражает, — сказал Парлор в интервью TalkSport. — С небольшими финансовыми возможностями он сделал боеспособный коллектив. В какой-то момент казалось, что у них начались проблемы, и команда будет бороться за выживание. Однако теперь «Ньюкасл» уверенно располагается в середине таблицы. Бенитес — неплохой вариант для «Арсенала», но не знаю, пойдут ли боссы клуба этим путем. Есть более молодые специалисты, и руководство может доверить пост главного тренера кому-то из них. Одним из фаворитов является Луис Энрике, но на него также имеет виды «Челси». Могу сказать, что после ухода Венгера в «Арсенале» будет непросто работать любому тренеру.
Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет на посту главного тренера команды.