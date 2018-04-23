Ещё
Леандро Паредес — о голе с углового: Все так и было задумано (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леандро Паредес — о голе с углового: Все так и было задумано (видео) 

Советский спорт 1 час назад
«Все так и было задумано? Да! Крутил прямо в ворота. Рад, что все получилось, как изначально планировал.
Нечто подобное я хотел исполнить еще в предыдущем матче с „Динамо“. Причем пытался сделать это дважды. Выходит, что получилось только на третий раз, но уже в Туле.
Понятно, что не только мы изучаем соперников — нас тоже все смотрят. Поэтому в следующий раз застать таким угловым кого-то врасплох будет сложно. И в первую очередь вратарей. Но периодически все равно собираюсь пробовать. Надо только нужный момент подыскать», — цитирует Паредеса «Матч ТВ».
36 — ГООООООООЛ! ПАРЕДЕС! ПРЯМЫМ УДАРОМ С УГЛОВОГО! 1:1! БРАВО!#АрсеналЗенит pic.twitter.com/NM8AYN2oEv
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.
Советский спорт: последние новости
Александр Кожевников: У ЦСКА сейчас нет «дядек», который могли бы помочь в плей-офф КХЛ В первой тренировке «Ростова» на «Ростов Арене» участвовали все игроки Хмуро, дождливо и ветрено — шоссейная гонка в идеальных условиях!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку74
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Россия заработает на футболе миллиарды долларов120
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение