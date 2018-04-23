Леандро Паредес — о голе с углового: Все так и было задумано (видео)

«Все так и было задумано? Да! Крутил прямо в ворота. Рад, что все получилось, как изначально планировал.

Нечто подобное я хотел исполнить еще в предыдущем матче с „Динамо“. Причем пытался сделать это дважды. Выходит, что получилось только на третий раз, но уже в Туле.

Понятно, что не только мы изучаем соперников — нас тоже все смотрят. Поэтому в следующий раз застать таким угловым кого-то врасплох будет сложно. И в первую очередь вратарей. Но периодически все равно собираюсь пробовать. Надо только нужный момент подыскать», — цитирует Паредеса «Матч ТВ».

36 — ГООООООООЛ! ПАРЕДЕС! ПРЯМЫМ УДАРОМ С УГЛОВОГО! 1:1! БРАВО!#АрсеналЗенит pic.twitter.com/NM8AYN2oEv

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.