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В Самарканде подорожал проезд в автобусах
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В Самарканде подорожал проезд в автобусах 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 23 апр — Sputnik. В Самарканде с 20 апреля на треть подорожал проезд в автобусах — с 900 сумов до 1200, сообщает Sputnik Узбекистан.
Пользователи соцсетей активно обсуждают этот вопрос. Они опасаются проблем со сдачей с больших купюр и спрашивают, вернет ли кондуктор остаток полностью, если передать ему 1200 или 1500 сумов. Один автор отмечает, что следовало бы подождать выпуска монет достоинством от 100 до 500 сумов. Другие шутливо отмечают, что «теперь и Самарканд стал Ташкентом», имея в виду выросшую стоимость проезда.
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В последний раз цены на проезд в автобусах Самарканда поднимали в июне 2016 года. Тогда они выросли с 700 до 900 сумов.
Ранее сообщалось, что в Душанбе с 1 апреля действует новая транспортная карта Citycard. Теперь, зайдя в автобус или троллейбус в Дeшанбе, не надо ждать пока к вам подойдет контроллер.
Войдя в транспорт, необходимо приложить транспортную карту к валидатору, после чего с нее спишется необходимая сумма. На данный момент валидаторы установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по Душанбе.
Новые транспортные карты бывают нескольких типов, при пополнении на определенную сумму предоставляются скидки
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