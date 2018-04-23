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Джорджиньо Вайналдум: «Игроки „Ливерпуля“ относятся к Клоппу со всем уважением, которого он заслуживает»
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Джорджиньо Вайналдум: «Игроки „Ливерпуля“ относятся к Клоппу со всем уважением, которого он заслуживает» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» отметил, что главный тренер «красных» Юрген Клопп дает своим игрокам свободу на поле. Хавбек также добавил, что футболисты относятся к нему со всем уважением.
— Клопп дает нам свободу на поле, потому что знает: у всех нас есть свои качества и проявить их можно, только когда у тебя развязаны руки, — цитирует клубная пресс-служба УЕФА Вайналдума. — Игроки относятся к нему со всем уважением, которого он заслуживает.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
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