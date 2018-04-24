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Бывший игрок «Челси» изобразил падение после касания судьи
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Бывший игрок «Челси» изобразил падение после касания судьи 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Марко Марин симулировал падение после касания судьи во время матча национального чемпионата с «Аполлоном». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Footbie España.
В добавленное время арбитр Александрос Кацикогианнис не назначил пенальти в ворота «Аполлона». Футболисты «Олимпиакоса» не согласились с этим решением и окружили судью. Марин был одним из тех, кто спорил с судьей. Кацикогианнис, пытаясь успокоить футболиста, дважды слегка оттолкнул его. После второго касания полузащитник упал на газон. Встреча завершилась поражением «Олимпиакоса» со счетом 0:1.
Марин выступает за греческий клуб с 2016 года. Также он играл за немецкий «Вердер», английский «Челси», испанскую «Севилью» и итальянскую «Фиорентину».
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