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Бывший игрок «Челси» Марин симулировал после легкого толчка судьи
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Бывший игрок «Челси» Марин симулировал после легкого толчка судьи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник лондонского «Челси», испанской «Севильи» и немецкого «Вердера», ныне выступающий за греческий «Олимпиакос» Марко Марин симулировал после легкого касания судьи матча чемпионата с «Апполоном». Об этом сообщает «Советский спорт».
В добавленное время арбитр Александрос Кацикогианнис не назначил пенальти в ворота «Аполлона». Многие футболисты «Олимпиакоса», в том числе и Марин, не согласились с этим решением и окружили судью.
Кацикогианнис, пытаясь успокоить футболиста, дважды слегка оттолкнул его. После второго касания полузащитник упал на газон.
Матч завершился поражением «Олимпиакоса» со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что АЕК стал чемпионом Греции после решения по делу российского владельца клуба ПАОК.
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