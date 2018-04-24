Бывший игрок «Челси» Марин симулировал после легкого толчка судьи

Бывший полузащитник лондонского «Челси», испанской «Севильи» и немецкого «Вердера», ныне выступающий за греческий «Олимпиакос» Марко Марин симулировал после легкого касания судьи матча чемпионата с «Апполоном». Об этом сообщает «Советский спорт».

В добавленное время арбитр Александрос Кацикогианнис не назначил пенальти в ворота «Аполлона». Многие футболисты «Олимпиакоса», в том числе и Марин, не согласились с этим решением и окружили судью.

Кацикогианнис, пытаясь успокоить футболиста, дважды слегка оттолкнул его. После второго касания полузащитник упал на газон.

Матч завершился поражением «Олимпиакоса» со счетом 0:1.

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