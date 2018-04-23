Хавбек «Олимпиакоса» Марин симулировал толчок от арбитра в матче с «Аполлоном»

Полузащитник «Олимпиакоса» Марко Марин симулировал толчок от главного арбитра в матче 28-го тура чемпионата Греции с «Аполлоном» (0:1).

В одном из эпизодов матча арбитр не назначил пенальти в ворота «Аполлона» после того, как мяч попал в руку защитника команды. После этого группа футболистов «Олимпиакоса» начала спорить с судьёй, который руками отталкивал игроков от себя. После одного из таких толчков Марин упал на газон, симулируя сильное касание арбитра.

Ранее Марин выступал за «Боруссию» (Мёнхенгладбах), «Вердер», «Челси», «Севилью», «Андерлехт», «Трабзонспор» и сборную Германии.