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Хавбек «Олимпиакоса» Марин симулировал толчок от арбитра в матче с «Аполлоном»
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Хавбек «Олимпиакоса» Марин симулировал толчок от арбитра в матче с «Аполлоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Олимпиакоса» Марко Марин симулировал толчок от главного арбитра в матче 28-го тура чемпионата Греции с «Аполлоном» (0:1).
В одном из эпизодов матча арбитр не назначил пенальти в ворота «Аполлона» после того, как мяч попал в руку защитника команды. После этого группа футболистов «Олимпиакоса» начала спорить с судьёй, который руками отталкивал игроков от себя. После одного из таких толчков Марин упал на газон, симулируя сильное касание арбитра.
Ранее Марин выступал за «Боруссию» (Мёнхенгладбах), «Вердер», «Челси», «Севилью», «Андерлехт», «Трабзонспор» и сборную Германии.
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