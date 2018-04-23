Пользователей Интернета вдохновило «пение» лисы

Пушистая красавица не скрывает своих эмоций от общения с хозяином.

Видео с поющей лисой стало настоящим хитом Интернета. Несмотря на то, что владелец «Патрикевны» выложил ролик в сеть еще в 2016 году, широкий пользователь открыл для себя вокальные данные лисы только сейчас: на данный момент «арию» в исполнении рыжей красотки оценили более 1,7 миллиона человек.

Конечно, лисе далеко до оперных див, но, как мы видим, ничто вполне человеческое ей не чуждо. Если на душе радостно — она поет, хоть и на свой, лисий лад.