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Пользователей Интернета вдохновило «пение» лисы
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Пользователей Интернета вдохновило «пение» лисы 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пушистая красавица не скрывает своих эмоций от общения с хозяином.
Видео с поющей лисой стало настоящим хитом Интернета. Несмотря на то, что владелец «Патрикевны» выложил ролик в сеть еще в 2016 году, широкий пользователь открыл для себя вокальные данные лисы только сейчас: на данный момент «арию» в исполнении рыжей красотки оценили более 1,7 миллиона человек.
Конечно, лисе далеко до оперных див, но, как мы видим, ничто вполне человеческое ей не чуждо. Если на душе радостно — она поет, хоть и на свой, лисий лад.
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