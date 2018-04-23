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НИИ в Тюмени погасил перед сотрудниками долг по зарплате в 11 млн рублей
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НИИ в Тюмени погасил перед сотрудниками долг по зарплате в 11 млн рублей 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Тюменской области добилась выплаты сотрудникам Сибирского научно-исследовательского института нефтяной промышленности долга по зарплате в 11 млн рублей. Ранее НИИ был признан банкротом, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокуратура более года держала на постоянном контроле ситуацию с погашением долгов по зарплате на проблемном АО «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности». В ноябре 2017 года акционерное общество было признано банкротом, открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. В итоге в результате комплекса принятых мер долги по зарплате в общей сумме более 11 млн рублей на предприятии-банкроте были полностью погашены", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что долги по зарплате возникли еще в начале 2017 года. Ранее НИИ был оштрафован на 80 тыс. рублей за невыплату зарплаты. Кроме того, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты». По результатам рассмотрения дела гендиректору предприятия был выписан штраф в 80 тыс. рублей.
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