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Сибирский НИИ нефтяной промышленности выплатил сотрудникам долги по зарплате
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Сибирский НИИ нефтяной промышленности выплатил сотрудникам долги по зарплате 

Rambler News Service 1 час назад
Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности погасил перед сотрудниками задолженность по зарплате в размере 11 млн руб., сообщает прокуратура Тюменской области.
Крупная задолженность образовалась в начале 2017 года, отмечает. NashGorod.
Прокуратура взяла на контроль полное погашение образовавшейся задолженности после поступления жалоб. В отношении юрлица были возбуждены административные дела по ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ, а также выносились представления и предостережения в адрес руководства компании.
В ноябре 2017 года арбитражный суд признал организацию банкротом.
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