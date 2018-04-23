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Деньги за Дзюбу помогут появиться новым Дзюбам. «Зенит» постарается
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Деньги за Дзюбу помогут появиться новым Дзюбам. «Зенит» постарается 

SovSport.Ru 52 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
В чем повод?
«Зенит» заработал дополнительные 20 миллионов рублей на том, что принадлежащие клубу Олег Шатов и Артем Дзюба сыграли против команды Роберто Манчини. Шатов включил пункт о свободном участии в матче на «Санкт-Петербурге» сразу, Дзюба нашел способ организовать свое участие в последний момент и сам на это не потратился, но самое важное, что «Зенит» красиво направил эти бонусные средства в развитие своих детей.
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— Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: у футболистов — это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» — оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодежный петербургский футбол. Нам нужны новые Скроботовы, — подчеркнули в «Зените».
От клуба, который ассоциируется с безмерными тратами словами об оптимизации расходов слышать очень приятно.
Что улучшится у зенитовских детей?
— Клуб планирует закупить современное тренировочное оборудование: систему GPS-трекинга CATAPULT, позволяющую отслеживать и контролировать тренировки спортсменов c помощью технологии беспроводного и портативного нательного сенсора, — рассказали в «Зените». — Также в Академии «Зенита» будет установлено несколько комплексов системы SPRINT для тренировок под нагрузками и тестирования линейных ускорений в полевых и специфических условиях. Тренажеры оснащены роботизированной технологией сопротивления и обеспечивают полностью контролируемую переменную динамику во время тренировок. Такие технологии позволят тренерам Академии измерять мощность, силу и скорость футболистов с высокой точностью, все данные будут выводиться на тренерский пульт для информирования в реальном времени и анализа.
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Если коротко, воспитанники Академии «Зенита» смогут использовать оборудование такого же уровня, как у звезд из главной команды. Для детского уровня это серьезный прорыв.
Что это за оборудование?
Многие наверняка поймут, о чем речь, просто не все знали, как это называется. Система GPS-трекинга — это те самые забавные жилетки, облегающие манишки, которые игроки надевают поверх тренировочной одежды. Датчики десять раз в секунду фиксируют скорость, направление движения и другие показатели, затем у тренеров есть полная картина физического состояния игрока и проделанной на тренировке работы.
Источник: ФК «Зенит»
Из-за голов Шатова и Дзюбы «Зенит» потерял несколько важных очков и вполне возможно останется без Лиги чемпионов — это минус для репутации и для бюджета. Однако клуб нашел возможность инвестировать средства в развитие молодых игроков — на дистанции такие шаги, может быть, будут даже более полезными, чем одно участие в Лиге чемпионов.
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