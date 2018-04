В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у Эдена Азара ("Челси"), Джеймса Тарковски, Йохана Гвюдмундссона (Оба — «Бернли»), Абдулай Дукуре ("Уотфорд") и Доминика Калверта-Льюина ("Эвертон"). Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​.

Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.

🚨 Good news! Data Pack 4.0 is coming to #PES2018 this week on 26th April. 🚨 Here's a look at some of the English League player face updates… #DP4 pic.twitter.com/HqrNsgBuya

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 апреля 2018 г.