Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико», который пройдёт сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. Ставки: тотал меньше 2,5 мяча за 1.72, ничья за 3.25. «Эти команды впервые встречаются в еврокубках. „Арсенал“ забил больше всего голов в Лиге Европы в этом сезоне (29), а „Атлетико“ отличился 15 раз в шести играх плей-офф. „Канониры“ забивали по крайней мере три мяча в своих последних шести домашних встречах во всех соревнованиях, но на этот раз их ждёт гораздо более сложная задача.
»Атлетико» на выходных сыграл вничью с «Бетисом», но Диего Симеоне дал отдохнуть ряду ключевых игроков, в том числе Диего Косте и Антуану Гризманну. «Арсенал» не может позволить себе проиграть первый матч, и я не думаю, что Арсен Венгер будет играть так же смело, как в последних встречах. Голов будет мало, если они вообще будут", — сказал Оуэн.