«Ливерпуль» — «Сток Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Сток Сити», который состоится сегодня, 28 апреля. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Ставки: победа хозяев с форой "-2,5" за 2.90, тотал больше 2,5 мяча за 1.55.

«Стоку» нужно взять максимальное количество очков в эти выходные, чтобы сохранить реальный шанс остаться в АПЛ. Вот только они никогда не выигрывали на «Энфилде» в рамках АПЛ, так что перспективы «гончаров» выглядят печально. Думаю, хозяева уверенно победят, им нужно гарантировать себе место в топ-4. На мой взгляд, разгром вполне вероятен", — сказал Оуэн.