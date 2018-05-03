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Майкл Оуэн: учитывая игру «Арсенала» на выезде, в Мадриде им ничего не светит
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Майкл Оуэн: учитывая игру «Арсенала» на выезде, в Мадриде им ничего не светит 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги Европы «Атлетико» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. Ставки: «Атлетико» победит по итогам первого тайма и всей игры за 2.75. «Арсенал» имел прекрасную возможность пробиться в финал после того, как «Атлетико» остался вдесятером в самом дебюте первой игры. Гол Гризманна был горьким ударом для «канониров» — теперь им придётся забивать в Мадриде.
«Атлетико» выиграл свои последние четыре домашние встречи в Лиге Европы, все — всухую. Правда, «Челси» выиграл в испанской столице в Лиге чемпионов в начале сезона, но, учитывая игру «канониров» на выезде в этом году, им ничего не светит", — сказал Оуэн.
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