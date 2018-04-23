Оуэн: у «Эвертона» и «Ньюкасла» нет мотивации — они спокойно сыграют вничью

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится сегодня, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Ставки: ничья за 3.20, тотал меньше 2,5 мяча за 1.67. «Матч между двумя крепкими командами из середины таблицы. Рафаэль Бенитес знает своё дело: «сороки» одержали четыре победы подряд и вышли на 10-е место. «Эвертон» не знает побед на протяжении трёх туров, но «ириски» тоже сильны. Думаю, команды сыграют аккуратно и разойдутся миром — выше восьмого места им не подняться, но и ниже не упасть. А значит, особой мотивации у них нет", — сказал Оуэн.