«Реал» — «Бавария»: ставка Майкла Оуэна с коэффициентом 4.50

Ставки: результативная ничья за 4.50.

«В первом матче победил «Реал» — 2:1. «Бавария» сталкивается с крайне тяжёлой задачей, учитывая, что они проиграли последние шесть встреч в Лиге чемпионов против «Реала». Я чувствую, что «Бавария» забьёт в испанской столице, но мадридцы забивают в 41-м домашнем матче ЛЧ, так что не пропустить мюнхенцам вряд ли удастся. Я бы поставил на результативную ничью", — сказал Оуэн.