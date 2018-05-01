Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени
Ставки: результативная ничья за 4.50.
«В первом матче победил «Реал» — 2:1. «Бавария» сталкивается с крайне тяжёлой задачей, учитывая, что они проиграли последние шесть встреч в Лиге чемпионов против «Реала». Я чувствую, что «Бавария» забьёт в испанской столице, но мадридцы забивают в 41-м домашнем матче ЛЧ, так что не пропустить мюнхенцам вряд ли удастся. Я бы поставил на результативную ничью", — сказал Оуэн.