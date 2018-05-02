Ещё
«Рома» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Ставки: «Ливерпуль» победит за 2.50. «В первом матче победил „Ливерпуль“ — 5:2. „Рома“ ещё не пропустила ни одного гола на своём поле в этом сезоне Лиги чемпионов, но я сомневаюсь, что молния ударит дважды в одно место для итальянцев, несмотря на их замечательный камбэк в четвертьфинале против „Барселоны“.
»Ливерпуль» забил 38 голов в нынешнем сезоне ЛЧ, и это является экстраординарным достижением, наверняка мерсисайдцы сумеют улучшить результативность. Мо Салах забил в своих последних пяти играх ЛЧ, Джеймс Милнер отдал восемь голевых передач в этом сезоне — если начать перечислять заслуги каждого, то закончить получится нескоро. Красные шикарны в контратаках, а «Роме» придётся идти вперёд — ставлю на гостей", — сказал Оуэн.
Чемпионат.com: последние новости
Россиянки Букина, Братичоква и Липатова вышли в полуфинал ЧЕ по борьбе Вратари на чемпионате мира по хоккею 2018 С. Уильямс: я чувствую, что ещё не всё сделала в теннисе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета2
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Кто дебютирует за сборную России на ЧМ
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение