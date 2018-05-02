Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Ставки: «Ливерпуль» победит за 2.50. «В первом матче победил „Ливерпуль“ — 5:2. „Рома“ ещё не пропустила ни одного гола на своём поле в этом сезоне Лиги чемпионов, но я сомневаюсь, что молния ударит дважды в одно место для итальянцев, несмотря на их замечательный камбэк в четвертьфинале против „Барселоны“.
»Ливерпуль» забил 38 голов в нынешнем сезоне ЛЧ, и это является экстраординарным достижением, наверняка мерсисайдцы сумеют улучшить результативность. Мо Салах забил в своих последних пяти играх ЛЧ, Джеймс Милнер отдал восемь голевых передач в этом сезоне — если начать перечислять заслуги каждого, то закончить получится нескоро. Красные шикарны в контратаках, а «Роме» придётся идти вперёд — ставлю на гостей", — сказал Оуэн.