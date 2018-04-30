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«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии
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«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд», который состоится сегодня, 30 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ставки: победа хозяев с форой "-2,5" за 2.20, тотал больше 3,5 мяча за 2.10.
«Уотфорд» не смог забить в четырёх из последних шести игр Премьер-лиги и проиграл свои последние семь матчей в Лондоне. «Шпоры» полностью заслуживают место в Лиге чемпионов и на своём поле должны уверенно победить скромного соперника. Мне кажется, что голов будет предостаточно", — сказал Оуэн.
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