«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Ставки: победа гостей с форой "-1,5" за 1.83, тотал больше 3,5 мяча за 2.25.

«Факт: два предыдущих выездных матча с «молотобойцами» «Манчестер Сити» выиграл с общим счётом 9:0. «Горожане» забили 98 голов в чемпионате Англии в этом сезоне, и я жду, что к концу этой игры они пробьют вторую сотню. Думаю, голов будет много и «Сити» уверенно победит", — сказал Оуэн.