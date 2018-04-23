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СК проверит видео об избиении школьницы сверстницами в Сыктывкаре
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СК проверит видео об избиении школьницы сверстницами в Сыктывкаре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следственные органы проверят появившееся в интернете видео об избиении школьницы сверстницами в Сыктывкаре, сообщается на сайте СУСК РФ по Коми.
"Сегодня на одном из интернет-порталов опубликована информация и видео, свидетельствующие об избиении школьницами сверстницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Коми организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи выяснят личности участниц произошедшего, их возраст, место учебы, а также место и время происшествия и личность пострадавшей, обращалась ли она в медучреждение и какой вред ее здоровью причинен.
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