Участницы видео с избиением школьницы в Сыктывкаре назвали его постановкой

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Участницы видео с избиением школьницы сверстницами в Сыктывкаре назвали его постановкой, сообщает СК в мессенджере ТамТам.

Ранее сообщалось, что следствие проверит появившееся в интернете видео об избиении школьницы.

"Пятнадцатилетние участницы «избиения школьницы» в Сыктывкаре заявили о постановочном характере видеоролика, размещенного в интернете. Сама «потерпевшая» также утверждает, что в действительности ее никто не избивал. Видимых телесных повреждений у девушки не обнаружено", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что следователи все-таки направили девушку для прохождения судебно-медицинского обследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение