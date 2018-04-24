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Участницы видео с избиением школьницы в Сыктывкаре назвали его постановкой
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Участницы видео с избиением школьницы в Сыктывкаре назвали его постановкой 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участницы видео с избиением школьницы сверстницами в Сыктывкаре назвали его постановкой, сообщает СК в мессенджере ТамТам.
Ранее сообщалось, что следствие проверит появившееся в интернете видео об избиении школьницы.
"Пятнадцатилетние участницы «избиения школьницы» в Сыктывкаре заявили о постановочном характере видеоролика, размещенного в интернете. Сама «потерпевшая» также утверждает, что в действительности ее никто не избивал. Видимых телесных повреждений у девушки не обнаружено", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи все-таки направили девушку для прохождения судебно-медицинского обследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
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