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Полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы
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Полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы 

RT на русском 2 часа назад
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Египта по футболу Мохамед Эльнени из-за травмы выбыл из строя на срок около трёх недель.
«Я пообщался с Эльнени после медобследования. Ему сделали рентген, и травма оказалась не столь серьёзной, как могло показать. Он пропустит три недели и присоединится к команде на чемпионате мира», — сообщил в своём Twitter помощник главного тренера сборной Египта Махмут Файез.
Эльнени получил повреждение лодыжки в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), на 35-й минуте столкнувшись с хавбеком «Вест Хэм Юнайтед» Марком Ноблом.
На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», забив три мяча в последней десятиминутке матча.
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