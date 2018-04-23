Полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Египта по футболу Мохамед Эльнени из-за травмы выбыл из строя на срок около трёх недель.

«Я пообщался с Эльнени после медобследования. Ему сделали рентген, и травма оказалась не столь серьёзной, как могло показать. Он пропустит три недели и присоединится к команде на чемпионате мира», — сообщил в своём Twitter помощник главного тренера сборной Египта Махмут Файез.

Эльнени получил повреждение лодыжки в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), на 35-й минуте столкнувшись с хавбеком «Вест Хэм Юнайтед» Марком Ноблом

На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», забив три мяча в последней десятиминутке матча.