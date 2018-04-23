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На Взлетной улице во время ЧМ-2018 запретят остановку
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На Взлетной улице во время ЧМ-2018 запретят остановку 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Во время чемпионата мира по футболу, который Россия будет принимать в июне-июле этого года, на всем протяжении Взлетной улицы, соединяющей Грабцевское шоссе с калужским аэропортом, остановка будет запрещена. Кроме того, как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» будут установлены на Знаменской улице от ее пересечения с улицей Луначарского до дома №22. Там установка знаков с ЧМ-2018 никак не связана. Напомним, в Калуге во время чемпионата будет жить и тренироваться сборная Сенегала.
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