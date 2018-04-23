Мохамед Салах: Мне будет нелегко в матчах с «Ромой». Я люблю этот клуб

Салах провел за «Рому» два сезона. В 65-и матчах египтянин забил 29 голов.

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Мне будет нелегко. Я люблю этот клуб, город, и знаю, что они меня тоже любят. Это много эмоций. Нас ожидает непростой матч. Я провел в «Роме» два года. Они знают, как я играю, а я знаю, как они играют», — цитирует Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» и «Рома» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 24 апреля в Англии. Ответная встреча пройдет в Италии 2 мая.