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Мохамед Салах: Мне будет нелегко в матчах с «Ромой». Я люблю этот клуб
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Мохамед Салах: Мне будет нелегко в матчах с «Ромой». Я люблю этот клуб 

Советский спорт 2 часа назад
Салах провел за «Рому» два сезона. В 65-и матчах египтянин забил 29 голов.
Мохамед Салах: Не было и дня, чтоб я не думал о возвращении в АПЛ  «Каждый день я разговариваю с игроками «Ромы», вчера я разговаривал с Франческо Тотти.
Мне будет нелегко. Я люблю этот клуб, город, и знаю, что они меня тоже любят. Это много эмоций. Нас ожидает непростой матч. Я провел в «Роме» два года. Они знают, как я играю, а я знаю, как они играют», — цитирует Салаха Sky Sports.
«Ливерпуль» и «Рома» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 24 апреля в Англии. Ответная встреча пройдет в Италии 2 мая.
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