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В СЗАО прошел фестиваль по ГТО «Готов к труду и обороне»
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В СЗАО прошел фестиваль по ГТО «Готов к труду и обороне» 

Управа района Щукино 38 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Организатором спортивного праздника выступил Центр физической культуры и спорта Северо-Западного округа Москвы.
— С испытаниями справились почти все участники, а заряд бодрости и положительные эмоции получили все без исключения, — сообщили сотрудники Центра физической культуры и спорта СЗАО.
В общей сложности, в соревнованиях приняли участие более трех сотен москвичей в 11 возрастных степенях.
Среди испытаний были нормативы по бегу на короткие и длинные дистанции, подтягивание на перекладине, метание гранаты и мяча, стрельба и плавание.
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