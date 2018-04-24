В СЗАО прошел фестиваль по ГТО «Готов к труду и обороне»

Организатором спортивного праздника выступил Центр физической культуры и спорта Северо-Западного округа Москвы.

— С испытаниями справились почти все участники, а заряд бодрости и положительные эмоции получили все без исключения, — сообщили сотрудники Центра физической культуры и спорта СЗАО.

В общей сложности, в соревнованиях приняли участие более трех сотен москвичей в 11 возрастных степенях.

Среди испытаний были нормативы по бегу на короткие и длинные дистанции, подтягивание на перекладине, метание гранаты и мяча, стрельба и плавание.