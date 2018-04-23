Партию ветеринарных лекарств из Испании задержали на складе в Подмосковье

Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили на складе временного хранения в Солнечногорском районе Подмосковья партию ветеринарных средств из-за нарушений в документах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«18 апреля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Автологистика» (Солнечногорский район — ред.) было приостановлено оформление партии лекарственных средств для применения в ветеринарии общим весом 15,76 килограмма, поступивших из Испании в сопровождении сертификатов анализа №2856 и №3031», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, груз не прошел ветеринарный контроль при пересечении границы Евразийского экономического союза в пункте пропуска, отсутствует учетная запись в журнале досмотра электронной автоматизированной системы и отметки в товаросопроводительных документах, что не позволяет провести оформление груза в системе «Меркурий».

После внесения учетной записи в электронную систему груз оформили.