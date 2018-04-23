Клопп: «Рома» сделала с «Барселоной» то же, что «Ливерпуль» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий в преддверии игры с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов. Команды встретятся в Англии 24 апреля.

"И Эусебио ди Франческо и я начинали в маленьких клубах, в этом мы похожи. Его команды организованы, это мне нравится. У нас есть схожие черты, но это не делает ситуацию легче для меня или для него.

Оба клуба заслужили быть здесь. Я шел по лестнице на стадионе «Манчестер Сити» и кто-то сказал мне, что «Рома» выбила «Барселону». Я не думал, что это возможно, но они сделали примерно то же, что мы с «Ман Сити».

Потеря Мо Салаха нелегко далась «Роме», мы потеряли Фила Коутиньо, что тоже было не весело. У нас есть что-то общее. У обоих клубов есть шанс выйти в финал и это все, чего я хочу. Шанс есть, надо все отдать ради него.