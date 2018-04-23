Спорткомплекс со школой волейбола и центром фехтования в Химках получил заключение о соответствии

В городском округе Химки спортивный комплекс, в составе которого расположены школа волейбола и центр фехтования, получил заключение о соответствии (ЗОС). Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на и.о. начальника ведомства Артура Гарибяна.

«Завершено строительство спортивного комплекса — школы волейбола и центра фехтования — в микрорайоне Новогорск городского округа Химки. Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь комплекса переменной этажности (два-три этажа) составляет 3 тыс. 610 кв. м. Застройщиком комплекса является ООО «Химки Девелопмент», источник финансирования — собственные средства инвестора.

«Общая площадь школы волейбола — 1,4 тыс. кв. м, площадь центра фехтования — 2,21 тыс. кв. м. В основном зале для учебно-тренировочных занятий располагается 12 дорожек для фехтования. На третьем этаже обустроен тренажерный зал, также в здании предусмотрена спа-зона с сауной, бассейном и комнатой отдыха для спортсменов. На первом этаже школы волейбола разместились универсальный спортивный зал, вспомогательные помещения, вестибюль, тренерские. Основной зал школы волейбола рассчитан на 24 человека в смену, тренажерный зал в смену сможет посетить 12 человек», — указано в сообщении.

Отмечается, что комплекс физкультурно-спортивного назначения оборудован необходимым инвентарем и оборудованием. На прилегающей территории обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы. В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.