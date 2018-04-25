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В Химках завершено строительство спортивного комплекса для волейбола и фехтования
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В Химках завершено строительство спортивного комплекса для волейбола и фехтования 

Rambler News Service 25 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Химках завершено строительство спортивного объекта, который станет школой волейбола и центром фехтования. Он полностью построен за счет инвестиций частного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Уверен, что новый центр привлечет молодежь к занятию фехтованием и волейболом. Это позволит нам формировать сильную базу для спортивного резерва России. Пример подмосковных чемпионов станет хорошей мотивацией для начинающих спортсменов, а комфортные современные условия для тренировок станут дополнительным импульсом для развития мастерства», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся в сообщении.
В министерства добавили, что на прилегающей к центру территории обустроена парковка для автомобилей. Помимо этого, проект учитывает все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
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