В Химках завершено строительство спортивного комплекса для волейбола и фехтования

В подмосковных Химках завершено строительство спортивного объекта, который станет школой волейбола и центром фехтования. Он полностью построен за счет инвестиций частного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Уверен, что новый центр привлечет молодежь к занятию фехтованием и волейболом. Это позволит нам формировать сильную базу для спортивного резерва России. Пример подмосковных чемпионов станет хорошей мотивацией для начинающих спортсменов, а комфортные современные условия для тренировок станут дополнительным импульсом для развития мастерства», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , слова которого приводятся в сообщении.

В министерства добавили, что на прилегающей к центру территории обустроена парковка для автомобилей. Помимо этого, проект учитывает все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.