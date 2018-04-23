«Ночные волки» отправятся в мотопробег «Дороги Победы» из Ставрополя

Более 50 мотоциклистов из клуба «Ночные волки» 24 апреля выедут из Ставрополя по маршруту «Дороги Победы» в честь предстоящего Дня Победы.

Мотопробег организован всероссийским мотоклубом «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым (Хирургом). Участники акции собираются повторить путь советских солдат-победителей до Берлина и отдать дань памяти их подвигу, сообщается на сайте мэрии Ставрополя.

Предполагается, что перед началом пробега колонна мотоциклистов с флагами и знаменами проедет через весь Ставрополь, в том числе они возложат цветы к мемориалу «Вечная Слава», посетят исторический комплекс «Россия — моя история» и презентуют патриотический фильм «Русский реактор». Кроме того, на площади возле кинотеатра «Салют» развернется выставка мототехники.

В этом году патриотический мотопробег будет организован в четвертый раз.