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«Ночные волки» отправятся в мотопробег «Дороги Победы» из Ставрополя
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«Ночные волки» отправятся в мотопробег «Дороги Победы» из Ставрополя 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Более 50 мотоциклистов из клуба «Ночные волки» 24 апреля выедут из Ставрополя по маршруту «Дороги Победы» в честь предстоящего Дня Победы.
Мотопробег организован всероссийским мотоклубом «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым (Хирургом). Участники акции собираются повторить путь советских солдат-победителей до Берлина и отдать дань памяти их подвигу, сообщается на сайте мэрии Ставрополя.
Предполагается, что перед началом пробега колонна мотоциклистов с флагами и знаменами проедет через весь Ставрополь, в том числе они возложат цветы к мемориалу «Вечная Слава», посетят исторический комплекс «Россия — моя история» и презентуют патриотический фильм «Русский реактор». Кроме того, на площади возле кинотеатра «Салют» развернется выставка мототехники.
В этом году патриотический мотопробег будет организован в четвертый раз.
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