«Ночные волки» прибыли с мотопробегом в Ставрополь 

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург посетил Ставрополь в рамках ежегодного мотопробега «Дороги Победы».
Байкеры возложат цветы на Мемориале «Вечная слава» под приветственные речи своего предводителя. Затем мотоколонна с флагами прокатится по городу и посетит храм Сергия Радонежского, музей «Россия. Моя история» и кинотеатр «Салют».
Вечером у кинотеатра «Салют» мотоциклисты организуют техническую выставку и концерт рок-группы «Декабрь». Мероприятие завершится закрытым показом фильма Александра Хирурга «Русский реактор».