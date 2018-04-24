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«Ночные волки» прибыли с мотопробегом в Ставрополь
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«Ночные волки» прибыли с мотопробегом в Ставрополь 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург посетил Ставрополь в рамках ежегодного мотопробега «Дороги Победы».
Байкеры возложат цветы на Мемориале «Вечная слава» под приветственные речи своего предводителя. Затем мотоколонна с флагами прокатится по городу и посетит храм Сергия Радонежского, музей «Россия. Моя история» и кинотеатр «Салют».
Вечером у кинотеатра «Салют» мотоциклисты организуют техническую выставку и концерт рок-группы «Декабрь». Мероприятие завершится закрытым показом фильма Александра Хирурга «Русский реактор».
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