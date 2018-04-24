Золото соревнований по боксу на призы Софьи Очигава взяла воспитанница Дворца творчества в Текстильщиках

Первое место на соревнованиях по боксу на призы заслуженного мастера спорта Софьи Очигава заняла воспитанница Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко — В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменок из 15 регионов России. Турнир проходил в городе Подольске. Среди участниц весом 48 кг наша спортсменка заняла первое место, — добавила Анна Бондаренко. Отметим, что целью соревнований была популяризация женского бокса. (мю)