8 фанатов задержано по подозрению в беспорядках на матче «Фенербахче» — «Бешикташ»

Полиция Турции задержала 8 человек по подозрению в массовых беспорядках на матче Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ». Игра, проходившая 19 апреля, была прервана на 57-й минуте. Фанаты «Фенербахче» атаковали запасных «Бешикташа». С трибун летели посторонние предметы, один из которых угодил в голову главному тренеру Шенолу Гюнешу.

В больнице Гюнешу наложили пять швов и на следующий день выписали.

Полиция продолжает расследование, на данный момент в число подозреваемых, включая задержанных, входит 31 человек.