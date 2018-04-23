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8 фанатов задержано по подозрению в беспорядках на матче «Фенербахче» — «Бешикташ»
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8 фанатов задержано по подозрению в беспорядках на матче «Фенербахче» — «Бешикташ» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полиция Турции задержала 8 человек по подозрению в массовых беспорядках на матче Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ». Игра, проходившая 19 апреля, была прервана на 57-й минуте. Фанаты «Фенербахче» атаковали запасных «Бешикташа». С трибун летели посторонние предметы, один из которых угодил в голову главному тренеру Шенолу Гюнешу.
В больнице Гюнешу наложили пять швов и на следующий день выписали.
Полиция продолжает расследование, на данный момент в число подозреваемых, включая задержанных, входит 31 человек.
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