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«Фенербахче» проведет три домашних матча без зрителей и заплатит штраф 200 тысяч евро
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«Фенербахче» проведет три домашних матча без зрителей и заплатит штраф 200 тысяч евро 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Турецкая футбольная федерация вынесла вердикт в отношении «Фенербахче», фанаты которого устроили массовые беспорядки во время ответного полуфинального Кубка Турции против «Бешикташа». Игра проходила 19 апреля и была прервана при счете 0:0 на 57-й минуте. С трибун летели посторонние предметы, один из которых угодил в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. «Фенербахче» обязан провести три ближайших домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. Кроме того, матч команды в Кубке Турции с «Бешикташем» будет возобновлен с 57-й минуты и состоится при пустых трибунах. Встреча будет доиграна 3 мая. Напомним, первый матч между «Бешикташем» и «Фенербахче» в полуфинале Кубка Франции завершился со счетом 2:2.
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