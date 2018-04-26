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Восточные страсти: «Фенербахче» наказан пустыми трибунами за беспорядки в Кубке Турции
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Восточные страсти: «Фенербахче» наказан пустыми трибунами за беспорядки в Кубке Турции 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Футбольный клуб «Фенербахче» наказан тремя матчами при пустых трибунах за беспорядки, которые устроили болельщики стамбульской команды в полуфинальном матче Кубка Турции против «Бешикташа». Из-за действий трибун главный арбитр матча был вынужден прервать поединок и увести команды в раздевалки.
Указанные меры будут распространяться на матч внутренних турниров, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на AFP. Кроме того, Федерация футбола Турции обязала команды доиграть прерванный на 58 минуте матч. Он состоится 3 мая и также пройдет без зрителей, а «Фенер» ко всему прочему еще выплатит штраф в размере 200 тысяч евро.
Штрафные санкции коснулись и двух футболистов «Бешикташа»: бразильский защитник Пепе и голкипер Толга Зенгин схлопотали дисквалификации на два матча. Отметим, что в двух поединках футболистам обеих команд было показано сразу 13 желтых и четыре красные карточки.
Напомним, что в ответном поединке Кубка Турции болельщики «Фенербахче» бросали с трибун различные предметы, в одном из моментов угодив в голову главного тренера «Бешикташа» Шенола Гюнеша. Наставнику потребовались наложение швов и госпитализация.
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