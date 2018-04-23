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Кинешемские баскетболистки выступили в Суперфинале ШБЛ «КЭС-баскет»
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Кинешемские баскетболистки выступили в Суперфинале ШБЛ «КЭС-баскет» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Суперфинал школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» прошел с 15 по 21 апреля в Нижнем Новгороде. В число сильнейших школьных команд России вошли учащиеся кинешемской школы № 18 имени Маршала Василевского.
Несмотря на отличные проведенные матчи и упорный характер встреч, представительницы Ивановской области не смогли войти в число восьмерки сильнейших команд школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» в сезоне 2017/2018 годов. Кинешемские спортсменки по итогам турнира заняли 15 место. Напомним, команда школы № 18 имени Маршала Василевского из Кинешмы в прошлогоднем Суперфинале заняли 10-е место.
Капитан кинешемской команды Ксения Скороходова вошла в тройку самых результативных игроков турнира. В среднем за игру она приносила в копилку команды 28,3 очка. Отметим, что на финале ЦФО она была признана самым ценным игроком турнира (MVP).
Победителем 11-го в истории сезона стала команда «Дельфин» из Екатеринбурга, одолевшая в решающем матче пермский «Темп». Главным призом турнира стала поездка на «Финал четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде.
Для справки:
Изначально «КЭС-Баскет» задумывалась как региональный проект в Пермском крае, в котором были задействованы около 60 тысяч школьников и 8 тысяч команд. За 11 лет существования лига шагнула на совершенно другой уровень. В сезоне 2017/2018 в соревнованиях уже были задействованы 68 регионов и больше полутора миллионов участников. На сегодняшний день «КЭС-Баскет» — крупнейший баскетбольный школьный проект в стране. В Ивановской области в Чемпионате школьной баскетбольной лиги принимали участие 281команда из 164 школ.
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