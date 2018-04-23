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Близится дедлайн Киевского Международного Фестиваля Рекламы
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Близится дедлайн Киевского Международного Фестиваля Рекламы 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Оргкомитет КМФР настоятельно рекомендует поторопиться с подачей креативных проектов, ведь дедлайн уже 27 апреля.
Представляем вашему вниманию 5 причин, почему же это стоит сделать:
1. Работы, поданные на КМФР, одержат оценку от 8 независимых команд судей, которые являются лучшими экспертами на международной арене. Они оценят проекты в 12 конкурсах и более 120 категориях:
·?Film ·?Film Craft ·? Print & Publishing ·? Out Of Home ·?Radio & Audio · Design & Branding ·? Digital & Mobile ·? Advertising Campaigns ·?Media ·? Branded Content & Visual Storytelling ·?Industry Categories ·? Best Marketing Innovations?
2. КМФР — это не просто фестиваль. КМФР — это видимый результат — своеобразная «материализация» участия абсолютно для всех участников, а не только для финалистов и победителей. Каждая работа, которая подавалась в конкурсную программу, получит средневзвешенный балл, который учтет все оценки членов жюри определенного конкурса. Такая система дает понять тем, кто, к сожалению, не дошел до финала, как много им не хватило до победы и сделать выводы насчет уровня поданной работы.
3. КМФР предоставляет уникальную возможность попасть в признанный во всем мире рейтинг AdForum Business Creative Report.
4. Чем больше проектов, тем дешевле стоимость подачи! Вы можете ознакомиться со стоимостью по ссылке.
5. Подавая работы в конкурсную программу КМФР, вы можете мультиплицировать свои кейсы сразу на несколько категорий.
КМФР за 19 лет смог одержать репутацию одного из крупнейших и весомых фестивалей Европы, поэтому не упустите шанс принять в нем участие и отдать свои кейсы на оценку лучшим из лучших, а также заработать призвание среди коллег, друзей, знакомых, и, конечно же, соперников.
Дедлайн подачи работ — 27 апреля.
Новый проект — новая жизнь! Сколько их было у вас?
С деталями фестиваля, правилами и стоимостью участия можно ознакомиться на сайте.
В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.
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