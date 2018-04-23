В Новокуйбышевске трудовые коллективы области сдали нормы ГТО

Были готовы к труду, готовы теперь и к обороне. В Новокуйбышевске прошел фестиваль ГТО среди трудовых коллективов области. Более 50 участников из 14 команд сдавали нормы, часть из которых вошла в общекомандный зачет.

Дмитрий Курманаев находится в прекрасной физической форме — много времени проводит в тренажерном зале. Когда узнал, что в Новокуйбышевске можно будет сдать нормы ГТО, был одним из первых, кто захотел поучаствовать. За 4 минуты гирю он поднял более 120 раз — это его коронная дисциплина. «Постоянно на заводе проводятся спортивные мероприятия, плавание, гиря, участвуем, вот попробовали здесь», — признался Дмитрий.

Во всех трудовых коллективах — люди, придерживающиеся здорового образа жизни. Кто-то в юности занимался гимнастикой и даже имеет кандидатский разряд. Кто-то всерьез подавал надежды в легкой атлетике. Поэтому собрать команду для сдачи норм ГТО капитанам было несложно. «На предприятие пришла информация через профсоюзный комитет, я дала клич нашему коллективу, откликнулась команда, ребят у нас очень много активных, которые ведут здоровый образ жизни, все мы здесь сегодня», — рассказала участница команды эксплуатационного локомотивного депо Самара Юлианна Горбонос.

Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов проводится в рамках 15-й межотраслевой спартакиады. Нормы сдают более 50 спортсменов из 14 трудовых коллективов. Часть дисциплин идет в общекомандный зачет. «Областная федерация профсоюзов пошла нам навстречу, параллельно с 15-й спартакиадой мы проводим мероприятие по сдаче норм ГТО, и отрадно видеть, что участники со всех уголков нашей губернии — Тольятти, Самары, Новокуйбышевска и других городов принимают активное участие в этих соревнованиях», — отметил директор СДЮСШОР г. Новокуйбышевск Олег Полубояров.

Победители и призеры получили не только памятные призы, но и возможность завоевать знак отличия ГТО.